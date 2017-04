Choque entre caminhões na Euclides da Cunha

Um acidente ocorrido na noite desta sexta-feira na rodovia Euclides da Cunha no município de Meridiano, de proporções graves, gerou danos em ambos os veículos, um deles estava carregado com uma carga de laranja que se espalhou pela pista. O trecho fiou interditado até ser efetuada a remoção dos pesados veículos e limpeza do eixo de rolamentos, que foi realizada por uma equipe do DER.

Segundo informações colhidas no local do acidente um caminhão Volkswagen modelo 24/250, placas HTL 6688 da cidade de Formiga (MG) chocou-se contra a traseira de um Bi-trem placas HNJ, de Iturama (MG). Com a batida o motorista caminhão Volks sofreu escoriações de natureza leve, mas mesmo assim foi socorrido por uma unidade do Corpo de Bombeiros.

(Fotos Região Noroeste)