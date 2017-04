Dono de equipe de Fórmula 1 é preso em Londres

Agência Estado

Dono da equipe Force India de Fórmula 1, o magnata Vijay Mallya foi detido nesta terça-feira pela polícia britânica em Londres após pedido das autoridades indianas, onde ele é acusado de lavagem de dinheiro e de ter dívidas bancárias de US$ 1,45 bilhão em empréstimos para a sua companhia aérea, a Kingfisher Airlines, que já foi fechada. Ele pagou fiança, de valor não revelado, e aguarda a decisão do caso, marcada para 17 de maio.

Pela dívida de US$ 1,45 bilhão, a Direção de Execução da Índia processa o magnata, que também é dono da empresa de bebidas alcoólicas UB Group e de um time de críquete no seu país. Com as dívidas cobradas por bancos, Mallya deixou a Índia em março de 2016, passando a viver na Grã-Bretanha e se recusando a voltar ao país para participar do seu julgamento. O fracasso da Kingfisher Airlines, criada em 2005 pelo empresário, provocou o aumento das suas dívidas e desencadeou o colapso de várias das suas empresas.