Durante Feriado: Polícia registra aumento nas mortes no trânsito

Foram 21 acidentes sem vítimas, enquanto, no mesmo período de 2016, o número foi de 17; quantidade de vítimas fatais também subiu

MAÍRA PETRUZ

O feriado de Páscoa foi mais violento nas estradas da região nesse ano. Conforme balanço divulgado pela Polícia Militar Rodoviária, a Operação Paixão de Cristo, que teve início no dia 13 de abril e término no dia 16, registrou aumento na maioria das ocorrências, inclusive no de vítimas fatais.

Ao todo, a polícia registrou 21 acidentes sem vítimas, enquanto, no mesmo período de 2016, o número foi de 17. Já os acidentes com vítima sofreram pouca mudança, já que, em 216 foram registrados 14, já em 2017 foram 15 registros.

O número de vítimas fatais também subiu de 1, em 2016, para 2, em 2017. O de vítimas graves também dobrou, sendo 2 em 2016 e 4 em 2017.

Operação

A Operação “Paixão de Cristo 2017” foi realizada nos mais de 22.000 km de rodovias estaduais paulistas durante o feriado. Em média diária mais de 1.300 homens e mulheres trabalhando nas 124 Bases Operacionais fixas para atendimento, e em 462 viaturas estacionadas e em movimento, como pontos de apoio ao cidadão e usuário.

O efetivo de serviço conta, ainda, com o monitoramento por câmeras das concessionárias de rodovias, mais de 250 etilômetros, mais de 70 radares e outros equipamentos para garantir um feriado repleto de paz e segurança a todos os cidadãos e usuários.