Rio Preto distribuirá 18 mil livros na Semana do Livro

O Dia do Livro comemorado ontem (18/04) vai se transformar na Semana do Livro na rede municipal de ensino de Rio Preto. São seis dias às voltas com a leitura. A Secretaria Municipal de Educação – SME – recebeu mais 18 mil livros educativos da Turma do Pererê, de história em quadrinhos do autor Ziraldo, para trabalhar com alunos do 1º ao 5º ano, em sala de aula.

Cada uma das 39 escolas de ensino fundamental da rede municipal vai receber nesta quarta-feira (19/04), os livros, um para o aluno, outro para o professor. Na entrega, a equipe de produção dos livros vai percorrer as escolas, apresentando uma animação de 40 minutos para os alunos e para a equipe pedagógica. A abertura dos livros só será realizada junto com a equipe de animação, abordando o folclore brasileiro, com foco no meio ambiente, cultura, cidadania e trânsito.

Os livros foram fornecidos, gratuitamente, à SME pela parceria entre a empresa AB Concessões e a Neo Anima, viabilizado pela Lei Rouanet. A distribuição nas escolas vai até o dia 27 de abril.