Em Urânia, bandidos furtam cofre dos Correios

“FOTO Divulgação/Polícia de Urânia”

Um cofre da agência dos Correios de Urânia foi furtado na madrugada desta quarta-feira, 19. Segundo a polícia, os ladrões chegaram em um carro na agência por volta das 3h, arrombaram a porta dos fundos e furtaram o cofre.

Em seguida, eles fugiram com o veículo e segundo informações, o cofre teria caído do porta-malas do carro durante a fuga.

Na manhã desta quarta-feira, a polícia encontrou o cofre abandonado em uma área rural e até o momento não foi possível constatar se os bandidos conseguiram levar o dinheiro que havia no objeto. O valor que havia no cofre também não foi informado. A Polícia Civil vai investigar o caso e está à procura dos suspeitos.

(Colaborou Arthur Avila – Diário WEB)