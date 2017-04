Empresário de Votuporanga perde R$70 mil ao tentar comprar carro

Empresário só desconfiou quando conseguiu falar por telefone com o vendedor, que é amigo (Foto: Reprodução/TV TEM)- (G1 TV Tem) –

Golpistas clonam número de celular e empresário perde R$ 70 mil ao tentar comprar carro pelo WhatsApp. Sem saber, vítima passou o número do celular do vendedor para o golpista, que fez a clonagem. Conversas eram só por meio do aplicativo.

Criminosos estão usando o aplicativo de WhatsApp para aplicar golpes em quem pretende comprar carros. Segundo a polícia, eles conseguem clonar telefones de vendedores de concessionárias e negociam a venda com a vítima pelo aplicativo. Em Votuporanga (SP), algumas pessoas caíram neste novo tipo de golpe.

Um empresário que prefere não se identificar achou que estava fechando negócio com um amigo, vendedor de uma concessionária de veículos de São José do Rio Preto (SP). Mas caiu em um golpe e perdeu R$ 70 mil. Toda a negociação da compra de um carro foi feita pelo WhatsApp, que tinha o número e a foto do vendedor, que a vítima já conhecia, só que quem estava no comando da conta do aplicativo era um golpista.

“Meu amigo vendedor da concessionária me disse que estaria fora da concessionária e atenderia um cliente externo e falaria comigo pelo WhatsApp. O amigo me passou o WhatsApp, com a foto dele, normal, dizendo que havia sido depositado e que poderia pagar o terceiro que já ia faturar o carro no meu nome”, afirma o empresário.

A fraude aconteceu da seguinte forma: a vítima viu o anúncio da venda de uma carta de crédito na internet, no valor de R$ 94 mil, sendo oferecida por R$ 70 mil. O documento dava direito à retirada de um carro em qualquer loja de veículos do país. A vítima chegou a falar com uma pessoa por telefone e negociar a retirada do carro numa concessionária, em Rio Preto.

Para fechar o negócio, o golpista pediu que ele indicasse um vendedor da loja, que ficaria responsável pelo recebimento do crédito e a liberação do veículo. A vítima então falou o nome e passou o celular do vendedor, que já conhecia.

O empresário chegou a ligar na concessionária e a falar com o verdadeiro vendedor por telefone, para avisar do negócio. Só que, depois disso, o celular do vendedor foi clonado e o golpista passou a falar em nome dele, pelo WhatsApp.

Na conversa, o falso vendedor diz que não pode atender ligações e pede para que a vítima converse só pelo aplicativo. O golpista chegou a mandar um comprovante falso de transferência da carta de crédito, para que o empresário depositasse o pagamento.

Assim que recebeu o comprovante, a vítima foi até duas agências bancárias e depositou R$ 70 mil, em duas contas passadas pelo golpista. Quando terminou de fazer os depósitos ele ligou na concessionária pra confirmar o recebimento e só então percebeu que tudo não passava de uma fraude. “Após às 17h consegui falar com meu amigo. Só que ele disse não sei o que aconteceu, fiquei sem celular, do horário do almoço até agora. Agora que voltou. Foi onde eu vi que tinha caído num golpe. Fui nas agências tentar bloquear, mas grande parte, os golpistas já haviam sacado”, afirma o empresário.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Santa Fé do Sul. O delegado Higor Nogueira Jorge, especialista em crimes praticados na internet, diz que este tipo de golpe tem se tornado comum e já trabalha para identificar os criminosos.

“Existe outro tipo de golpe pelo WhatsApp em que o criminoso clona a linha telefônica da vítima, e o WhatsApp é usado para enviar pedidos para os contatos pedindo dinheiro”, diz. O delegado.