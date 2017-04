Energia Elétrica: IFSP abrirá inscrições para processo seletivo

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

O Câmpus Votuporanga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) abrirá, no próximo dia 25, o período de inscrições para o Processo Seletivo para o Curso de Capacitação em Instalações Elétricas Residenciais e Redes de Distribuição de Energia Elétrica.

O público alvo da seleção é composto por candidatos com idade igual ou superior a 18 anos, com Ensino Médio concluído, que esteja em boa Saúde Física e Mental, entre outros quesitos, como possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo categoria “B”, válida.

O curso, presencial e gratuito, é oferecido pela Escola de Eletricistas de Votuporanga, resultado de acordo firmado entre o IFSP-Câmpus Votuporanga, a empresa ELEKTRO e a Prefeitura.

As inscrições estarão abertas no período 25 de abril a 15 de maio de 2017 e deverão ser realizadas por meio do preenchimento online da ficha de inscrição disponível no site (http://vtp.ifsp.edu.br/fic), a qual deve ser impressa, assinada e entregue pessoalmente ou por meio de procuração individual (com firma reconhecida, mediante entrega do original ou cópia autenticada do respectivo mandato) na Coordenadoria de Extensão do IFSP-Câmpus Votuporanga.

O curso tem início previsto para 19 de junho de 2017 e término em 19 de junho de 2018, com aulas de segunda à sexta-feira, das 18h30 às 23h. Será estruturado em quatro módulos, com duração total de 972 horas.

O Processo Seletivo visa o preenchimento de 40 vagas para o Primeiro Módulo, que terá duração de 200 horas. Para os demais módulos, serão disponibilizadas 24 vagas, preenchidas pelos estudantes com melhor desempenho pedagógico observados no primeiro módulo do curso.

Aos estudantes que não avançarem para os módulos seguintes, será concedido certificado de capacitação como “Eletricista Instalador Residencial e Comercial”, mediante aprovação por nota e frequência no Primeiro Módulo.

Prova

O processo seletivo ocorrerá em duas etapas: a primeira, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá de prova com 20 questões no formato de múltipla escolha, contemplando conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Físicas e Biológicas, que será realizada no dia 28 de maio, das 8h às 11h, nas dependências do IFSP.

Para realizar a prova, o candidato deverá levar documento original de identificação com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha. Não será permitida qualquer forma de consulta para resolução da prova, assim como o uso de quaisquer meios eletrônicos, sob pena de desclassificação automática.

O resultado constará os nomes dos classificados conforme a maior e a menor pontuação. Os sessenta primeiros classificados serão automaticamente convocados para a segunda etapa, podendo haver convocação de candidatos classificados até a posição de número 90.

A segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório, será constituída de teste aptidão para trabalho com eletricidade e altura inerentes ao perfil profissional de formação do curso, sob responsabilidade da empresa Elektro, nos dias 05, 06 e 07 de junho, a partir das 08hs, conforme listas de convocação, nas dependências do IFSP.

O resultado desta etapa constará de duas listas em ordem classificatória e por nota decrescente, contendo a primeira os nomes, dos 40 candidatos habilitados e convocados para matrícula no Primeiro Módulo do Curso; a segunda, dos nomes, dos candidatos que comporão a “lista de espera”. Nesta fase não caberá recurso. Estas listas de classificação serão divulgadas em 09 de junho, no mural da guarita do IFSP e nos seguintes portais da Web: http://vtp.ifsp.edu.br/; http://www.elektro.com.br.

Certificado Final

O certificado de conclusão do curso de eletricista em “Instalações Elétricas Residenciais e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” será outorgado conjuntamente pelo IFSP – Câmpus Votuporanga e pela Elektro, aos estudantes que cumprirem os requisitos dispostos no Projeto Pedagógico de Curso, quanto à frequência e ao desempenho pedagógico.