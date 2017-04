EUA dizem que paciência com a Coreia do Norte acabou

O vice-­presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, alertou a Coreia do Norte que nem seu país nem a Coreia do Sul irão tolerar novos testes nucleares e de mísseis do regime norte­-coreano, e que os ataques na Síria e no Afeganistão mostraram a determinação dos EUA. Falando um dia após um teste de míssil norte­-coreano fracassado e dois dias depois de uma grande exibição de mísseis de Pyongyang, Pence e o presidente interino sul-­coreano, Hwang Kyo­ahn, também disseram que irão fortalecer as defesas contra a Coreia do Norte adiantando a instalação do sistema antimísseis Thaad.

“A era da paciência estratégica” dos EUA com Pyongyang acabou, afirmou Pence durante visita à zona desmilitarizada, área que divide os territórios da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. “Todas as opções estão na mesa para conquistar os objetivos e garantir a estabilidade do povo desse país [Coreia do Norte]”, disse ele aos repórteres.

O vice-­presidente dos EUA está fazendo sua primeira parada de uma turnê por quatro nações da Ásia concebida para mostrar aos aliados norte-americanos, e lembrar seus adversários, que o governo do presidente Donald Trump não irá dar as costas à região cada vez mais volátil. Na aparição conjunta, Pence disse que a Coreia do Norte deveria dar atenção às ações e intenções de Trump.

“Só nas últimas duas semanas o mundo testemunhou a força e a determinação de nosso novo presidente em ações realizadas na Síria e no Afeganistão. A Coreia do Norte faria bem de não testar sua determinação ou o poderio das Forças Armadas dos Estados Unidos nesta região”, afirmou.

Neste mês a Marinha dos EUA alvejou uma base aérea síria com 59 mísseis Tomahawk. Na quinta-­feira, os militares norte­-americanos lançaram “a mãe de todas as bombas”, o maior artefato não nuclear que já utilizou em combate, contra uma rede de cavernas e túneis usados pelo Estado Islâmico no leste do Afeganistão.

A agência de notícias norte­-coreana KCNA publicou uma carta do líder do país, Kim Jong­un, ao ditador sírio, Bashar al­Assad, celebrando o 70º aniversário da independência da Síria. “Volto a expressar um apoio e uma aliança fortes com o governo sírio e seu povo por seu trabalho de justiça, condenando o ato violento e invasivo recente dos Estados Unidos contra seu país”, disse Kim.