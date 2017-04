Fernandópolis sedia festival de Arrancadas neste fim de semana

Acontece nesse final de semana, de 22 a 23 de abril no aeroporto municipal de Fernandópolis a segunda edição do Campeonato de Arrancada Beneficente. O evento está marcado para começar às 8h deste sábado.

Na pauta, carros preparados que entram na pista para cumprir 400 metros no menor tempo possível. Está prevista a inscrição de pilotos da região e de vários estados do país. Quem gosta do esporte vale a pena ir à vizinha cidade, já que o evento terá o mesmo nível de pilotos/ carros, semelhantes ao que aconteceu em Votuporanga recentemente.

Para entrar no recinto existe uma taxa de R$10,00, para ficar próximo a pista o custo sobe para R$30,00 e aqueles que quiserem mais conforto existem os camarotes que estão orçados em R$70,00, com direito a frequentar os box. Os ingressos são válidos para os dois dias do evento.

A organização pede a quem for ao evento levar 1 quilo de alimento não perecível.