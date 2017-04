FPF divulga regulamento do Paulista sub-20

A Federação Paulista de Futebol divulgou o regulamento e a tabela do Campeonato Paulista sub-20. Neste ano, haverá 46 clubes, que foram divididos em quatro grupos. O torneio terá aproximadamente sete meses de duração. A estreia é 5 de maio e a final está prevista para 2 de dezembro.

Os grupos foram divididos de acordo com a localização no Estado. Com isso, Palmeiras e Corinthians disputam o grupo 3. São Paulo e Santos estão no grupo 4.

O atual campeão é o São Paulo, que estreia no campeonato no dia 6 de maio, um sábado, diante do Santo André, fora de casa. No mesmo dia e horário, o Corinthians recebe o Atibaia, o Palmeiras visita o Guarani, e o Santos encara o São Caetano como mandante.

Confira as chaves

Grupo 1: Batatais, Botafogo, Penapolense, Votuporanguense, Comercial, Noroeste, Catanduvense, Novorizontino, Marília, Olímpia e Matonense

Grupo 2: Ponte Preta, Velo Clube, Capivariano, Desportivo Brasil, XV de Piracicaba, Independente de Limeira, Ituano, Mogi Mirim, Rio Branco, Rio Claro e São Carlos

Grupo 3: Flamengo de Guarulhos, Bragantino, Juventus, Taubaté, Osasco, Guarani, Paulista, RB Brasil, São José FC, Palmeiras, Atibaia e Corinthians

Grupo 4: Portuguesa Santista, São Caetano, Portuguesa, Taboão da Serra, Diadema, Santo André, Sorocaba, Osasco, Nacional, Santos, São Bernardo e São Paulo

Veja os jogos da primeira rodada do campeonato

Sexta-feira – 5 de maio

15h – Ituano FC x Velo Clube

15h – Flamengo x RB Brasil

15h – São José FC x Bragantino

Sábado – 6 de maio

15h – Catanduvense x Marília

15h – Penapolense x Noroeste

15h – Comercial x Olímpia FC

15h – Novorizontino x Votuporanguense

15h – Matonense x Botafogo

15h – São Carlos x Ponte Preta

15h – Desportivo Brasil x XV de Piracicaba

15h – Mogi Mirim x Independente

15h – Rio Claro x Rio Branco

15h – Guarani x Palmeiras

15h – Corinthians x Atibaia

15h – Taubaté x Audax

15h – Juventus x Paulista

15h – Santo André x São Paulo

15h – Santos x São Caetano

15h – GE Osasco x São Bento

15h – Taboão da Serra x Portuguesa

15h – São Bernardo FC x Nacional

15h – Portuguesa Santista x Água Santa