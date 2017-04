Genegal Osório com Tocantins: Cruzamento registra mais um acidente

A Polícia Militar de Votuporanga registrou ontem mais um acidente de trânsito ocorrido no cruzamento das ruas General Osório com a Tocantins. Há duas semanas, outro acidente de natureza grave foi registrado no mesmo local.

Desta vez, a colisão envolvendo um veículo e uma motocicleta. Com o impacto, o condutor da moto foi ao solo, sofrendo ferimentos, sendo socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Votuporanga.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência de acidente de trânsito com vítima.

Votunews