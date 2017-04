Sindicatos se reúnem para tratar da manifestação do dia 28

Da Redação (Fotos Danilo Camargo) –

Os sindicatos dos Bancários, Comerciários, dos empregados dos Motéis, Restaurantes, Hotéis, Bares, do Turismo, Metalúrgicos, Professores, servidores Públicos Municipais, da Indústria da Alimentação e dos trabalhadores nas indústrias do Mobiliário se reuniram na manhã desta quarta-feira para tratar sobre a manifestação “Grito de Alerta” que acontecerá no dia 28 de abril na Praça São Bento, com concentração a partir das 9h.

Com uma expressiva presença de lideranças sindicais ficou combinado que a manifestação, que também acontecerá em todo o Brasil, deverá dizer “Não! Às reformas da Previdência e Trabalhistas”.

A manifestação, segundo os dirigentes sindicais, não tem nenhuma intenção política por parte dos sindicatos, somente para reivindicar o direito dos trabalhadores. Entretanto, aquele elemento que quiser manifestar, levar seu cartaz e mostrar sua indignação, poderá participar, porque o movimento não é politico, mas democrático. Veja na edição de amanhã do Diário de Votuporanga matéria completa sobre o assunto.