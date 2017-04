Justiça realiza audiência de homem acusado de matar os dois filhos

Zootecnista Hugo Imaizumi, de 41 anos, está estável em um quarto do SUS, sob escolta policial (Foto: Reprodução/TV TEM)

Caso aconteceu em São José do Rio Preto (SP), no ano passado. Pai está preso desde a época do crime.

A Justiça de rio Preto faz nesta quarta-feira (19) a primeira audiência do pai acusado de ter matado os dois filhos, de 3 e 4 anos, por causa de ciúmes com a mulher. As crianças foram mortas a facadas em setembro do ano passado. A audiência será no fórum.

Hugo Imaizumi tem 41 anos e é doutor em Ciência Animal pela Universidade de São Paulo (USP). Desde a época do crime, ele está preso na penitenciária de Tremembé (SP) e irá para Rio Preto apenas para a audiência.

Serão ouvidos nesta audiência os dois guardas municipais que atenderam a ocorrência no dia do crime, além da delegada que conduziu a investigação. A mãe das crianças, ex-mulher de Hugo, e também outra mulher que estava no local no dia do crime serão ouvidas nesta audiência. Testemunhas de defesa de Hugo também serão ouvidas, mas não foi informado quem seriam as pessoas.

Filhos que foram mortos pelo pai em Rio Preto (Foto Reprodução)

Suposta traição

Hugo teria matado os filhos por causa de uma suposta traição da mulher, que nega o fato. Um bilhete falando sobre a suposta traição foi encontrado no quarto da família, ao lado dos corpos dos garotos e do pai, que tentou o suicídio, mas sobreviveu e está internado.

A carta escrita à mão foi encontrada pela polícia no quarto em que ele estava com as crianças. No bilhete, ele expressou decepção e se despediu da mulher, uma fisioterapeuta de 39 anos. Segundo a polícia, na época do crime, a mulher relatou que o casamento já estava praticamente acabado por conflitos e incompatibilidade. Na carta, o zootecnista se despede de parentes e alega que o “componente infidelidade” foi a motivação do crime.

Entenda o caso

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 2h do dia 25 de setembro, a mãe das crianças foi até a Unidade de Pronto Atentimento (UPA) do Jardim Tanguará e, desesperada, avisou a um dos guardas municipais que seu marido havia matado os dois filhos a facadas.

Os guardas foram até a casa com a mulher, onde encontraram o homem deitado na cama com as duas crianças. Conforme o registro policial, eles tentaram reanimar as crianças até a chegada do resgate, mas não conseguiram. Os dois irmãos foram mortos pelo pai com facadas na jugular, segundo a polícia.

Ele teria tentado cometer o suicídio em seguida e foi encontrado com várias perfurações no peito e com a faca ainda cravada no pescoço. Ele foi socorrido, levado para o Hospital de Base de Rio Preto, onde ficou internado por oito dias.

