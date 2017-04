Olímpia: Polícia investiga participação de casal em tentativa de assalto

A Polícia Civil investiga a participação de um casal na tentativa de assalto a uma loja de chocolates, que terminou com um comerciante baleado em Olímpia (SP), no sábado (15), véspera da Páscoa.

O delegado Marcelo Puppo de Paulo, responsável pelo caso, acredita que o casal, que estava no carro usado na fuga dos ladrões e que em princípio teria sido obrigado a levar os suspeitos, também tenha participado do crime. Apesar disso, o motorista e a namorada dele, que é adolescente, negam e dizem que apenas deram carona, sem saber que os dois suspeitos iriam cometer o crime. O casal aguarda o resultado das investigações em liberdade.

“As investigações continuam e vamos apurar se eles tinham conhecimento do crime ou se realmente só deram carona para os suspeitos. Por enquanto, não houve pedido de prisão para os dois, que vão ficar em liberdade, devido ao depoimento que deram”, afirma o delegado.

Os suspeitos de cometerem o crime, um jovem de 18 anos e um adolescente, de 16, foram presos no início da noite de segunda-feira (17). Por ser adolescente, o suspeito de 16 anos está em uma cela especial. De acordo com a polícia, eles estavam em casa e foram levados para a delegacia. O rapaz de 18 anos confessou o crime e disse à polícia que escolheu a loja de chocolate justamente por causa do grande movimento decorrente da Páscoa. As câmeras de segurança do local registraram a ação dos suspeitos.

O comerciante Benjamin Simons, de 42 anos, continua internado e o estado de saúde dele ainda requer cuidados, de acordo com o médico Nilton Martinês. Isso porque o empresário está com a bala alojada no abdômen, após perfurar quatro órgãos da vítima.