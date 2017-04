Ponto de vista: A.C. de Camargo

Num clima de baixo astral a semana política começou na prática ontem em Brasília sem que deputados e senadores demonstrassem ânimo para desenvolver ações que possam indicar caminhos de recuperação do prestígio político desejado, aliás, exigido neste momento. Propostas importantíssimas estão esperando vez de votação e, em clima tão tumultuado, é difícil dizer se isso vai acontecer dentro do cronograma estabelecido pelo governo.

Igual

No Planalto e na Esplanada dos Ministérios a situação não é nenhum tiquinho diferente. O presidente Temer, sob a ótica de sua participação, mesmo que de forma não direta, na Lava Jato ainda carrega nos ombros a ameaça do desfecho da ação que tramita no TSE envolvendo a chapa onde foi vice de Dilma.

E mais

Além do que, outros fantasmas perambulam pelos corredores dos palácios governamentais, aterrorizando ministros denunciados pela Odebrecht quanto ao recebimento de propinas e recursos advindos de caixa 2.

A um passo

Quando a então candidata a presidente da República em 2014, Dilma Rousseff participou de evento político em Jales, um grupo de notáveis da cidade apresentou a ela uma reivindicação, a criação de uma Universidade Federal naquela cidade. Foi oferecido para isso o prédio de um clube social local para sediar a instituição. Pois agora um grande passo foi dado na direção da realização desse objetivo.

Conquista

A assessoria de imprensa do deputado federal Orlando Silva distribuiu segunda feira a seguinte nota à imprensa: “A concretização da Universidade Federal da Região Noroeste Paulista deu mais um passo nos últimos dias. O relatório do deputado federal (PCdoB/SP) Orlando Silva pela aprovação do PL 3266/2015, que prevê a construção da mesma na cidade de Jales, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), da qual Silva é presidente. Agora, o relatório passa pelo parecer da Comissão de Educação (CE)”.

Deu água

Segundo notícia divulgada ontem pelo Diário da Região, de Rio Preto, o deputado estadual João Paulo Rillo ( PT) teria recebido proposta de doação de campanha da Odebrecht no valor de 500 mil reais mediante o compromisso de, em troca, apoiar projeto de privatização do SEMAE, autarquia de água e esgotos daquela cidade.

Denúncia

A denúncia foi feita pelo ex-diretor regional de São Paulo da Odebrecht Ambiental, Guilherme Pamplona Paschoal em delação premiada. Da planilha de doações da empresa, Rillo aparece como “Boiadeiro” e o valor é de 500 mil reais. O parlamentar nega ter recebido qualquer doação da Odebrecht, segundo o jornal. .

Coisa & Tal

A primeira fase da Série A-2 termina domingo que vem e o torcedor do CAV vai esperar até lá para saber se fica ou se será rebaixado. É uma expectativa dolorida. Não custa, porém, acreditar. E esperança é o que não falta.

Entre aspas

Dos advogados de defesa do ex-presidente Lula:

– A decisão exigindo a presença de Lula em audiências para ouvir testemunhas de defesa configura mais uma arbitrariedade contra o ex-Presidente, pois subverte o devido processo legal, transformando o direito do acusado (de defesa) em obrigação. Presente o advogado, responsável pela defesa técnica, a presença do acusado nas audiências para a oitiva de testemunhas deve ser uma faculdade e não uma obrigação.

Hoje na história

NO DIA 19 DE ABRIL DE 1941 nascia o cantor Roberto Carlos. Em 1988 morria o ex-ministro dos Transportes durante governos militares, Mário Andreazza. Em 1994 morria em desastre automobilístico no Rio de Janeiro o jogador Dener, revelado pela Portuguesa e que naquela época jogava pelo Vasco da Gama. Em 1996 morria o comediante Walter D’Ávila que se notabilizou pela sua participação no último quadro da Escolinha do Professor Raymundo, criação de Chico Anysio. Em Votuporanga, em 1954, começava a abertura dos alicerces da Igreja Matriz. Comemora-se hoje o Dia do Índio e dia de Santo Expedito.