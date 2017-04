Quem perdoa, perdoa

Denize do Nascimento Gonçalves:-

Caro leitor, você sabe identificar quando perdoamos quem nos ofendeu, feriu ou magoou?

Pois bem, recentemente li uma explicação perfeita sobre o assunto proveniente de Maria Máximo, uma portuguesa: “A primeira atitude de quem, realmente, esquece uma ofensa é não mais comentá-la com ninguém”. Fantástico, não?!

Ora, no dia a dia, o que fazemos quando alguém nos magoa, senão comentar incessantemente ou volta e meia o fato acontecido como se nunca precisássemos do perdão de ninguém. Deveríamos, sim, nos envergonharmos de dizer que não perdoamos esta ou aquela pessoa, que não nos esquecemos deste ou daquele fato de nossa vida que acarretou mágoa em nós.

Se compreendêssemos, de verdade, a frase de Jesus: “Da forma como perdoardes o teu irmão, o Pai também o perdoará.”, nos esforçaríamos muito mais para perdoarmos os nossos ofensores, não acha?!

Quem então nos impede de perdoarmos as falhas alheias senão o nosso próprio orgulho?! Ele nos diz com frequência: Não perdoe! Não esqueça o que ele te fez! Você é tão Bom! Não merecia isso! E por aí afora ele nos faz sentar na poltrona de vítima e ficarmos por lá até que, depois de sofrer o processo da mágoa, decidamos levantar, sacudir a poeira do orgulho e vestirmos a capa da humildade com o entendimento de que nós também erramos.

Logo, caro leitor, se eu e você nos pegarmos comentando algo que alguém nos fez e magoou, faz-se necessário nos esforçarmos para perdoá-lo, não tocando mais no assunto, o que nos ajudará, e muito, estas feridas invisíveis.

Busquemos a ajuda que vem do Alto, nas nossas orações mais profundas, a solução para as dores da alma que muitas vezes nem nos damos conta de que estão lá envenenando as nossas células preciosas e vitais. E lembremos que o perdão nos liberta de uma dívida que não é nossa, concorda?!

Denize do Nascimento Gonçalves

Psicopedagogia-Psicanálise Clínica

É colaboradora deste Diário