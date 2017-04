Rio Preto: Homem é morto a tiros em frente a condomínio

Um homem de 41 anos foi assassinado na avenida Nadima Damha, zona leste de São José do Rio Preto, na manhã de ontem (18). De acordo com informações da polícia, o ajudante Luciano da Silva estava de moto e ia para o trabalho em uma empresa de concreto perto da avenida, quando outra moto se aproximou e o garupa atirou.

A Guarda Municipal foi a primeira a chegar ao local, que é em frente a um condomínio fechado, e o homem já estava morto. A Polícia Científica fez a perícia e a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) já começou a investigar o caso.

As câmeras de segurança do condomínio registraram a ação e serão analisadas pela polícia, que suspeita de execução, já que a vítima foi encontrada com seis perfurações, sendo cinco nas costas e uma na cabeça.

(Foto: André Modesto/TV TEM)