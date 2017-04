Saiba quando trocar seus eletrodomésticos

Os eletrodomésticos são itens fundamentais dentro de uma residência. Ter bons aparelhos é obrigatório, uma vez que cumprirão funções primordiais, como a refrigeração e conservação de alimentos, a lavagem de roupas, entre outras tantas.

No entanto, como todo eletrônico, esses aparelhos possuem uma vida útil, isto é, o tempo que determinado item tem de duração para funcionar com plenitude. Uma televisão, por exemplo, não vai durar a vida inteira. Pelos avanços tecnológicos ou por si só, uma hora ela vai deixar de funcionar.

Para que a vida útil desses objetos seja maior, é preciso tomar alguns cuidados especiais. Um eletrodoméstico com defeito ou mau uso pode levar a sérios acidentes e comprometer a segurança dentro de casa. Fazer manutenções periódicas, observar o estado dos aparelhos e utilizá-los com cuidado são algumas dicas para evitar maiores problemas.

Quanto tempo duram os eletrodomésticos mais utilizados?

É fato que todo objeto possui um período de vida útil. Levando em consideração o desgaste ocorrido com eles, as novas versões que surgem e o tempo de obsolescência programada (o prazo determinado pelas fabricantes para durabilidade dos objetos), o “prazo de validade” de cada aparelho é traçado.

Para saber o momento certo de fazer a troca, conheça o tempo médio de uso em perfeito estado dos principais eletrodomésticos, de acordo com o Estudo da Expectativa de Vida dos Componentes de Casa feito pela Associação Nacional de Construtores de Casas dos Estados Unidos:

Micro-ondas: 9 anos de uso

Geladeira padrão: 13 anos

Geladeira compacta: 9 anos

Ar-condicionado de quarto: 10 anos

Lavadora: 10 anos

Fogão: 6 anos

Quando é a hora certa para trocar?

Antes de partir para a troca do aparelho, deve ser analisada a possibilidade de consertá-lo. Levando a uma assistência especializada, será estudado se é possível reparar os problemas. Em diversas ocasiões, arrumar é muito mais vantajoso que trocar. Mas, em outras, levar ao conserto é apenas garantir mais situações desagradáveis. Se o produto já passou do período de vida útil, é hora certa de fazer a troca.

No caso do fogão, por exemplo, ele deve passar por manutenções periódicas. Uma vez ao ano, pelo menos, devem ser verificadas as peças e os componentes para certificar se está tudo funcionando corretamente. Isso, além de garantir um aparelho eficiente, é essencial para a segurança.

Porém, se o tempo já passou e ele só estiver apresentando problemas, não perca sua energia com reparações e realize a compra de um novo.

Por mais avanços que a tecnologia tenha feito nos últimos anos, isso ainda não é o suficiente para fazer objetos que durem por longos períodos. É muito importante que você esteja atento ao funcionamento dos aparelhos, realize manutenções com regularidade nos eletrodomésticos e fique prevenido ao tempo de uso de cada um deles.