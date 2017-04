Técnico do Bragantino aproveita para trabalhar psicológico do time

Com uma semana inteira de trabalho até o duelo contra o Votuporanguense no domingo, 23, às 16h, no Nabizão, o técnico Alberto Félix aproveitará o período para deixar o time inteiro fisicamente e também para trabalhar a parte psicológica do time. O motivo é a dificuldade do Braga em ter sequências de bons resultados. A última vez que o time venceu dois jogos seguidos no campeonato foi na 10ª e 11ª rodada.

– Tem acontecido da inconstância. Esse é o ponto a ser trabalhado. Vou partir do princípio que está sendo a tônica de todo o campeonato. Devido ao equilíbrio. As equipes são muito iguais. Isso explica a inconstância de não termos uma sequência de bons resultados. É um ponto a ser conversado para deixar a equipe motivada e confiante com relação a isso. Quero fazer desse jogo como se fosse único – afirmou.

Com 29 pontos, o Bragantino vai encarar uma equipe que tentará fugir do rebaixamento na última rodada. Apesar da superioridade na tabela, o Massa Bruta não tem se saído bem contra times da parte de baixo da tabela. Nas últimas quatro vezes que enfrentou uma equipe na zona de rebaixamento ou ameaçada por ela, foram dois empates e duas derrotas.

Por isso, Félix vai conversar para que o time repita o desempenho que vem tendo contra equipes da parte de cima da tabela. O duelo contra o Penapolense é um exemplo positivo para o comandante do Massa Bruta.

Nesta semana, Alberto Félix deve focar na parte física. Quem atuou mais de 45 minutos contra o Penapolense ganhou dois dias de folga. No restante da semana, haverá treinamento em um período.