Agende-se: Confira o que abre o que fecha no feriado de Tiradentes

Amanhã, sexta-feira, todo o Brasil comemora o dia de Tiradentes, uma homenagem ao dentista, comerciante, militar e ativista político Joaquim José da Silva Xavier, que há 225 anos foi enforcado e esquartejado em praça pública pelo estado.

Em Votuporanga, os supermercados não irão funcionar amanhã, voltando às atividades normalmente no sábado e domingo. O comércio também fecha as portas e reabre somente no sábado.

Prefeitura

A Prefeitura de Votuporanga informa que o expediente da administração direta e indireta será suspenso nesta sexta-feira. O Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” também não abrirá neste fim de semana.

Serão mantidos somente os serviços de emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Na segunda-feira, o expediente nas repartições públicas municipais volta ao normal, com a Central de Atendimento do Paço Municipal aberta ao público das 9h às 15 horas. O Centro de Informações Culturais e Turísticas também cumprirá expediente administrativo na segunda-feira e voltará com atrações abertas ao público na terça-feira (25/4), das 9h30 às 19h. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9700.