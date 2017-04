Bottas é o mais rápido no segundo dia de testes coletivos do Bahrein

Logo depois do GP do Bahrein, realizado no último domingo, a Fórmula 1 permaneceu no Circuito de Sakhir para a sua primeira bateria de testes coletivos durante a temporada. As atividades foram realizadas em dois dias, na terça e quarta-feira, e Lewis Hamilton liderou a abertura. No dia 2 deu Valtteri Bottas no topo, com o tempo de 1m31s353. Além de ter sido o mais veloz nos dois dias (superando por 0s005 o tempo do companheiro), o finlandês também foi que mais andou no circuito bahrenita, ao completar 143 voltas nesta quarta-feira.

Sebastian Vettel, que testava os pneus Pirelli para 2018, e trabalhava em um ritmo diferente dos demais, ainda conseguiu terminar a atividade em segundo. Carlos Sainz teve de se contentar com o terceiro posto, seguido por Stoffel Vandoorne e Kevin Magnussen.

Apesar de a maioria dos times usar a bateria de testes para dar chances a pilotos reservas e de desenvolvimento, a Mercedes fez diferente. Sofrendo com problemas de desgaste excessivo de pneus em 2017, o time alemão usou os testes para tentar reduzir a deficiência, principalmente por ver a Ferrari lidar muito melhor com os compostos.

A novidade do dia foi a McLaren. Se na terça-feira o time mal andou, com um vazamento de água que forçou a troca do motor, nesta quarta a história foi diferente. Em um dia aparentemente tranquilo, o time conseguiu completar 74 voltas com Vandoorne no comando.

Os carros voltam a ação em 28 de abril para o primeiro treino livre do GP da Rússia, realizado às 5h (Brasília).