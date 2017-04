Cuidados básicos para criar hamster

A falta de espaço às vezes nos obriga a procurar vários tipos de bichinhos que ocupam recinto pequeno e que não dão tanto trabalho quando comparados com outros animais de estimação. Nesse contexto o hamster ganhou o carinho das pessoas que adotaram esses ratinhos fofos que caíram no gosto popular. Depois do sucesso do filme ‘O Pequeno Stuart Little’ pode dizer a verdade: quem não ficou com vontade de ter um ratinho de estimação e colocar roupinha nele? É muita fofura junta!

Mas manter um hamster e cuidar da maneira correta não é uma coisa tão fácil. Eles não precisam tomar banho, basta colocar uma banheirinha de passarinho com um pouco de água na gaiola do hamster que ele mesmo se lava. Se quiser escovar os pêlinhos para ele ficar gordinho e mais fofinho, ainda, você pode escovar os pelinhos dele com uma escova de dente de cerdas macias.

Cuidados Básicos

Esses animais de estimação se alimentam de ração e muitos outros alimentos como frutas, verduras, castanhas, vegetais e até mesmo insetos. E possuem dentes incisivos que não param de crescer por isso é importante colocar objetos e alimentos mais durinhos para que eles roerem e assim cerrarem os dentinhos para que parem de crescer uma boa alternativa pode ser galhos de árvores, por exemplo. Já para conter as unhas fininhas e que arranham bastante você pode colocar uma lixa fina de construção, superfácil de encontrar em qualquer loja de material de construção, no fundo da gaiola. Assim conforme ele for andando vai lixando as unhas. Mas cuidado: a lixa deve ser colocada com tempo determinado senão pode lixar todas as unhas do hamster e acabar abrindo feridinhas nas patinhas dele.

Nunca deixe seu hamster exposto no tempo, seja sol ou frio. Eles são animais frágeis e esses agentes externos podem matar facilmente seu bichinho. Deixe a gaiola em um cômodo fechado e longe de correntes de vento como ar condicionado ou ventiladores.