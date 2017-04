Dana White estima valores de bolsas para luta de Mayweather e McGregor

A esperada luta de boxe entre Floyd Mayweather Jr. e Conor McGregor está um passo mais próxima de ser realizada, de acordo com o presidente do UFC, Dana White. O promotor contou nesta quarta-feira, durante entrevista ao programa de TV “The Herd”, que pretende fechar o acordo com McGregor, campeão peso-leve do Ultimate, ainda nesta semana, e deu estimativas de quanto cada uma das partes deve receber no evento.

– Acho que fechamos o lado do McGregor nos próximos dois dias. Aí, eu me fecho numa sala com o Time Mayweather por alguns dias e veremos o que podemos fazer. (A bolsa) Depende de o quanto esta luta vender. E, se a luta vender tão bem quanto eu acho que pode vender, Floyd vai ganhar acima de US$ 100 milhões (cerca de R$ 312 milhões) e Conor recebe US$ 75 milhões (R$ 234 milhões) – afirmou White.

Pouco depois de a entrevista de White ir ao ar, McGregor publicou em suas redes sociais uma mensagem: “Estou agradecido pelo queijo” (“queijo”, nos EUA, é gíria para “grana”, dinheiro). Alguns fãs lembraram que esta quarta marca um ano que o irlandês anunciou sua “aposentadoria” pelo Twitter, no qual usou uma frase semelhante: “Obrigado pelo queijo”. A publicação, a mais compartilhada de um atleta na história da rede social, iniciou a série de eventos que levou à discussão da potencial luta contra Mayweather.

No “The Herd”, White explicou que a luta entre McGregor e Mayweather não terá nada a ver com o UFC, e que ele só está envolvido porque “Conor é meu amigo” e porque há muito interesse no confronto. Ele não garantiu, porém, que vai conseguir fechar o duelo.

– Ele (Mayweather) sente que é o lado A (lado mais forte da negociação) e deveria receber mais. Ainda não entramos nessa negociação. Eu queria fechar com o McGregor primeiro, porque o McGregor está sob contrato comigo. No final das contas, essa luta faz muito sentido para mim? Não faz. Mas Conor quer muito fazer isso, e eu já disse muitas vezes, o garoto não amarelou e salvou algumas lutas importantes pra gente, então estou dentro. Vamos resolver isso – disse White, que também deu detalhes do que precisa ser acertado com Mayweather.

– No boxe, você começa a negociar coisas como as luvas, os árbitros e os juízes, e o tamanho do ringue. Há muitas coisas diferentes para negociar sobre a luta. Mas ainda não entrei numa sala com o Time Mayweather. Quem sabe (o que pode acontecer)? Estamos bem no lado do Conor. Preciso resolver o lado do Mayweather, e talvez esse lado não possa ser resolvido. Veremos. Eu prometi a Conor que faria tudo que pudesse para fazer isso acontecer, então é isso que farei.