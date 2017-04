Enduro a Pé acontecerá em Valentim Gentil

Valentim Gentil será o endereço do altruísmo, no próximo dia 30. A cidade sediará o primeiro Enduro a Pé Solidário, um evento beneficente que reunirá um grupo de Instituições de Votuporanga e Região com renda revertida para as entidades.

A aventura vai acontecer na Comunidade Terapêutica Novo Sinai, com largada às 8h30, com equipes de 3 a 6 participantes que terão chip e mapa para realizar a prova com segurança.

O enduro é um rally de regularidade que, com o auxílio de uma planilha de navegação, bússola e afins, o participante percorre trilhas em meio a obstáculos naturais.

O valor da inscrição é de R$20, com direito a almoço (macarronada com molho bolonhesa e/ou queijo). Os inscritos terão transporte gratuito de Votuporanga saindo da Praça Santa Luzia. (Com informações do portal TudoJuntoTV)

Confira abaixo os pontos onde estão sendo realizadas as inscrições:

Casa da Criança de Votuporanga

Av. da Saudade, 1385 – Melhoramentos, Votuporanga – SP, 15500-000

Telefone: (17) 3421-7525

Comunidade Terapêutica Novo Sinai

Rua Emílio Bertholdo, n.º 364, Centro, Valentim Gentil – SP, CEP 15520-000

Telefone: (17) 3485-7748

Lar Beneficente Viver Bem

Av. Catarina Martins Lopes, 5370 – Jardim Bom Clima, Votuporanga – SP, 15505-050

Telefone: (17) 3422-2261

Associação Antialcoólica de Votuporanga

Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, 1999 – Chácara Ferrari, Votuporanga – SP, 15502-225

Telefone: (17) 3421-0205

Associação Beneficente Irmã Elvira

Mato Grosso, 3766 – Patrimônio Velho, Votuporanga – SP, 15505-185

Telefone: (17) 3421-5851

Afupace – Recanto Tia Marlene

Dirceu Esteves García, 2497 – Jardim das Palmeiras I, Votuporanga – SP, 15500-086

3422-0537 / Tel: (17) 3422-0537 / Tel: (17) 3426-6210

Clube De Mães da Paróquia Santa Luzia

São Paulo, 4455-4565 – Vila Marin, Votuporanga – SP, 15500-466

Telefone: 3422-2600/ Orides 99731- 0187