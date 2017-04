Dracena fala em lição e esforço extra por vaga

Uma manhã atípica na Academia de Futebol do Palmeiras: antes das 9h, Edu Dracena já estava na sala de imprensa para dar entrevista coletiva. Tudo para que a atividade de reapresentação da equipe de Eduardo Baptista fosse reservada e sem acesso para os jornalistas.

Os palmeirenses voltaram ao trabalho dois dias depois da derrota por 3 a 0 contra a Ponte Preta, em Campinas, pelo confronto de ida das semifinais do Campeonato Paulista. A primeira sensação é de que o resultado inesperado no interior possa servir de lição ao Verdão para a sequência da temporada.

– Não consegui ainda (respostas sobre o desempenho do time). Sendo sincero, não consigo responder o porquê entramos dessa forma. Vendo pela televisão poderia ter feito isso ou aquilo. Assim é mais fácil. Isso serve de lição para nós. Não tem de apagar, tem de estar na nossa cabeça para vermos a maneira como não devemos entrar num jogo decisivo e tão importante como era o jogo contra a Ponte em Campinas. Temos de entrar totalmente diferente, concentrado desde o apito inicial até o final. Não pode entrar e em 30 minutos de jogo tomar 3 a 0. Que sirva de lição para não acontecer mais para frente – disse Edu Dracena.

Para o zagueiro, a folga programada pela comissão técnica – decidida antes do duelo contra a Ponte Preta – foi importante para o grupo recuperar forças e confiança antes do duelo decisivo de sábado.

– Tivemos dois dias de folga, foram importantes para nós. Ficar dois dias em casa com a família, com as pessoas que você ama, faz você pensar que vale a pena qualquer esforço que vamos fazer nesse jogo de sábado para conseguir a classificação. Em nenhum momento passa dúvida na cabeça de nenhum jogador aqui dentro. Já passamos por momentos difíceis até chegar ao Palmeiras. Vai ser mais um que vamos enfrentar. Daqui uns anos vamos olhar para trás e ver que valeu a pena todo esforço e dedicação para ajudar o Palmeiras – completou Dracena.

O Palmeiras precisa de uma vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta no próximo sábado para levar a decisão para as cobranças de pênaltis. A classificação direta do Verdão para a decisão do Campeonato Paulista só virá em caso de uma goleada por no mínimo quatro gols de diferença.