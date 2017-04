Faleceu na terça-feira, por volta das 10h, no Hospital de Base de Rio Preto, Dulcineia Baio Vicentin, 61 anos, casada. Natural de Votuporanga- SP. Deixa o esposo Leonildo Vicentin e os filhos: Kleberson Amauri Vicentin e Robson César Vicentin. E deixa também sua mãe Vanda Real Baio. Teve como último endereço a Rua: Vicente Lupo, 3428- Vale do Sol. O seu sepultamento aconteceu ontem, às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.