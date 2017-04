Estudante de Santa Fé morre de infarto na Bolívia

O estudante de Santa Fé do Sul, Donato Cruz, de 33 anos, morreu na última terça-feira, 18, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, vítima de um infarto fulminante. Ele morava na cidade boliviana há quatro anos e estudava medicina no país. Segundo informações de uma prima do rapaz, a família ficou sabendo da morte de Donato na manhã desta quarta, 19.

Em nota, o consulado brasileiro em Santa Cruz de la Sierra disse que “está a par do caso e presta o apoio necessário à família do estudante”. A nota diz ainda que a assessoria não está autorizada a fornecer outras informações, como o horário da chegada do corpo ao Brasil.

Colaborou Victor Stok