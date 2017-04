FNDE em Ação: Rio Preto recebe cerca de 600 representantes do Estado

Mais de 600 professores, diretores, agentes públicos e secretários de Educação de todo o Estado estão reunidos em Rio Preto para o encontro do programa FNDE em Ação, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ligado ao Ministério da Educação (MEC).

Os agentes públicos foram recepcionados pelo prefeito Edinho Araújo e por um grupo de artistas do Ad ForFun, músicos da Banda Regimental da Polícia Militar e pela Camerata Jovem de Rio Preto no Complexo Swift de Educação e Cultura na manhã de ontem.

O encontro, que só termina no final da tarde de hoje, tem como principal objetivo aproximar os gestores públicos municipais do governo federal na busca de recursos e capacitação técnica sobre o desenvolvimento da educação.

De acordo com os representantes do FNDE Rodrigo Pimenta e Carlos Fortini, que fizeram a abertura do evento nesta quarta-feira, o FNDE trabalha com duas frentes principais: a capacitação técnica de gestores e o repasse financeiro para os programas de desenvolvimento da educação.

“Neste momento é muito importante que o Governo Federal se aproxime dos gestores, já que a grande maioria aqui presente, cerca de 75%, são gestores novos, que ainda não conhecem o jeito de trabalhar do FNDE. Estamos aqui pra isso, para capacitá-los e para que vocês consigam enviar os projetos e melhorar a educação do país como um todo”, afirmou Rodrigo Pimenta, diretor de projetos do FNDE.

O prefeito Edinho Araújo, agradeceu a presença dos representantes de aproximadamente 150 municípios do estado no evento e destacou a importância da educação para o desenvolvimento das cidades.

“É no município que as pessoas moram e que as coisas acontecem, por isso, precisamos estar sempre atentos a todas as ações dos governos federais e estaduais, já que essas decisões impactam as cidades. Esse evento é de suma importância para que aproximarmos de Brasília, é uma oportunidade única que vocês estão tendo. Parabéns aos criadores do FNDE em Ação.”, disse Edinho.

Participaram do encontro a Secretária de Educação Elisabeth Somera, representando todos os secretários de Rio Preto, o presidente da Câmara, Jean Charles, representando todos os vereadores, o coordenador de programas do FNDE, Carlos Fortini e Rodrigo Fortini, diretor de projetos do FNDE e o presidente da UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação), Luiz Miguel.

No dia 20, quinta-feira, a programação começa às 9 horas com a palestra sobre monitoramento e execução de obras e termina às 16 horas com a presença do ministro da Educação, Mendonça Filho.

Turismo

A Prefeitura de Rio Preto em conjunto com o Ministério da Educação ofereceu a todos os gestores públicos um kit de boas vindas formados por doces do distrito de Engenheiro Schmitt, um mini guia turístico e uma pasta com informações do FNDE.

Após a abertura do evento, a programação segue com palestras técnicas para os gestores públicos. No final da tarde, por volta das 17 horas, dois ônibus levarão os gestores inscritos para um City Tour desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo. O ônibus sairá da Swift e deve percorrer vários pontos turísticos acompanhados por um guia. O final do trajeto será no distrito de Engenheiro Schmitt onde os participantes poderão adquirir os famosos e tradicionais doces do distrito.

“É uma iniciativa importante para começarmos a movimentar o nosso circuito turístico e fomentar a economia da cidade. Queremos fazer mais vezes esse City Tour e oferecer a toda a população”, afirmou o secretário de Desenvolvimento, Liszt Abdala.