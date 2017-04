Idosos morrem após barco em que estavam virar no rio Tietê

Pescadores de 75 e 76 anos foram encontrados perto do distrito de Vale Formoso, nesta quinta-feira

Dois idosos, de 75 e 76 anos, morreram após o barco em que estavam virar no rio Tietê, perto do distrito de Vale Formoso, em Novo Horizonte (a 185 km de Votuporanga). Os corpos foram resgatados na manhã desta quinta-feira (20) pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações dos bombeiros, três idosos saíram para pescar por volta da meia-noite de terça-feira (18), mas cerca de uma hora e meia depois uma forte rajada de vento atingiu o barco, que virou.

Um dos idosos estava de colete salva-vidas, conseguiu se segurar em um isopor e chegar até a prainha de Torres, em Sales (SP). Ele ficou cerca de dez horas na água e já no hospital avisou que estava com dois amigos. Os bombeiros foram acionados e começaram as buscas pelos pescadores por volta das 15h de quarta-feira (19), mas tiveram de parar às 20h, devido à escuridão.

As buscas foram retomadas às 6h desta quinta-feira e com o auxilio do helicóptero Águia da Polícia Militar, acharam os dois corpos distante quase quatro quilômetros do local do acidente. Os idosos eram de Itajobi (SP), onde devem ser enterrados. A Polícia Científica foi ao local e a Civil investiga o caso. (G1)