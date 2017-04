Morador de Parisi é condenado por golpe contra aposentado

Um morador de Parisi foi condenado a 2,2 anos de prisão por dar um golpe de cerca de R$ 10 mil contra um idoso. Ele usou o cartão bancário da vítima em compras, saques e empréstimos.

De acordo com a sentença, tudo começou quando o idoso veio até Votuporanga na companhia do acusado para comprar um televisão, para que ele dirigisse o veículo.

Durante a viagem, o rapaz teria ficado com o cartão e os dados bancários e do INSS do aposentado.

A partir daí ele trocou os quatro pneus do veículo e fez outras 11 operações bancárias e ficou com o dinheiro do idoso.

O crime só foi descoberto algum tempo depois, quando o idoso começou a notar a redução do valor da aposentadoria. “Ele chegou a receber R$ 100,00 de benefício”, diz trecho dos depoimentos. A aposentadoria estava comprometida com empréstimos feitos pelo criminoso.

A pena imposta é de reclusão, com regime inicial semiaberto. (Votuporanga Tudo)