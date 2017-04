Morphine entrega 50 kg de café para Santa Casa

Quantidade foi arrecadada com a Noite do Rock Solidário, realizada na quinta-feira, dia 13; alimento é utilizado para consumo do Hospital

Uma parceria de sucesso foi consolidada entre Santa Casa de Votuporanga e Morphine Street Bar. A Noite do Rock Solidário arrecadou 50 quilos de café, que serão utilizados para consumo do Hospital.

O evento foi realizado na quinta-feira (13/4), com a apresentação da Banda Flipper. A entrada foi pacote de café, a pedido do Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição que analisa a necessidade diária de alimentos da Santa Casa.

A proprietária do Morphine, Bárbara Maitê Fullas Aguiar, fez um balanço da Noite do Rock Solidário. “Foi a primeira vez que promovemos um evento desse tipo. O resultado foi ótimo. A Banda não cobrou cachê e espero que continuemos tendo o apoio de artistas da região, para que esse seja somente o primeiro de muitos”, disse.

Bárbara destacou a importância de colaborar com o Hospital. “A sensação em poder ajudar, mesmo que só um pouquinho, é maravilhosa. Se cada um contribuir da sua maneira, não iremos mudar o mundo. Mas, com certeza, fazer o “mundo” em nossa volta ficar cada vez melhor. Gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade e confiança de vocês pela parceria”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o auxílio. “Ficamos muito satisfeitos de ver a disponibilidade dos proprietários do Morphine e clientes em colaborar conosco. Café é um alimento muito consumido pelos pacientes, especialmente no café da manhã e chá da tarde. Doações são muito necessárias para a Instituição, que reconhece cada contribuição como ato de amor ao próximo. Nosso muito obrigado”, finalizou.