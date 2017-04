Motociclista perde a vida ao bater em caminhão

O motociclista Felipe da Costa Gonçalves, 24 anos, morreu ao bater a moto que conduzia em um caminhão da Prefeitura, na tarde desta quarta-feira (19), em Andradina (a 199 km de Votuporanga). Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 14h, no bairro Gasparelli.

A vítima seguia com a moto pela rua e, ao fazer uma curva, acabou derrapando e batendo de frente com o caminhão, que trafegava no sentido contrário. Após o impacto, o motociclista teria sido arrastado por alguns metros.

Ele foi socorrido por equipe de resgate em parada cardiorrespiratória, levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O local foi isolado para perícia e o corpo deve passar por exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal).

NOTA

A Prefeitura de Andradina divulgou nota afirmando que o caminhão estava realizando ‘serviço de manutenção das vias públicas’ no momento da colisão. E que será prestada toda assistência à família da vítima. (Roni Willer e Lázaro Jr. – F.R.)