Um autônomo de 37 anos, morador de Cajobi, perdeu o controle do carro em uma curva e acabou batendo em um poste da rede elétrica no km 6 da vicinal Jerônimo Thomas da Silva, em Altair (a 133 km de Votuporanga) na tarde da terça-feira, 18. Segundo a polícia, após a batida, o poste caiu sobre o veículo.

Apesar do susto, o motorista não ficou ferido. O poste foi retirado do local com o auxílio de máquinas da Prefeitura Municipal de Altair.