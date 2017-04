Muffato busca parceiros para hipermercado

(Rafaela Tavares)

BIRIGUI:- O grupo Muffato começou a procura por lojistas interessados em se instalar no hipermercado da rede em construção no município de Birigui. Fora a área supermercadista, o empreendimento terá a Alameda Muffato, com o objetivo de oferecer um mix variado de produtos e serviços. A infraestrutura terá espaço para abrigar restaurantes da praça de alimentação e mais 35 lojas.

A empresa favorece a parceria com empresariado local e regional. “Temos como filosofia prestigiar os empresários da região, oferecendo uma excelente oportunidade de negócio”, afirma o gerente de expansão do grupo, Renan Silva.

A empresa planeja negociar com empreendedores do setor de alimentação (restaurante, cafeteria, sorveteria, lanches, pastelaria etc.), moda (roupas e calçados), acessórios (ótica, bijuteria, joias, celular) e serviços (pet shop, lavanderia, farmácia, lotérica, salão de beleza).

INAUGURAÇÃO

Com previsão para inaugurar no segundo semestre de 2017, a unidade de Birigui deve gerar mais de 400 empregos diretos e indiretos posteriormente à abertura. A fase de obras movimenta cerca de 200 pessoas.

Interessados em integrar a Alameda Muffato em Birigui podem consultar o setor de imobiliário do grupo pelos telefones (45) 3224-4230 e (45) 4009-5000 ou pelo e-mail imobiliario@grupomuffato.com.br.