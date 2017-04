Município: Registrados 15 casos de dengue em 2017

De acordo com a Secretaria de Saúde, foram 306 notificações; uma pessoa foi diagnosticada com Zika e uma com Chikungunya

Fernanda Ribeiro Ishikawa

Votuporanga registrou 15 casos de dengue neste ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram 306 notificações. Os números referentes ao primeiro quadrimestre de 2017 contemplam ainda duas notificações de Zika, sendo uma positiva, e oito de Chikungunya, um confirmado.

Em 2016, foram notificados 2.795 casos de dengue, sendo 772 comprovados. De Zika Vírus, foram 13 positivos (duas gestantes), e de Chikungunya dois diagnosticados.

Rio Preto

Em São José do Rio Preto, houve uma queda de 92,6% dos casos suspeitos de dengue, entretanto, os números são superiores aos de Votuporanga: foram 64 casos confirmados pelos exames laboratoriais, um de Zika e 3 de Chikungunya.

Fernandópolis

A Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis confirmou três casos de dengue, depois de dois meses sem registros da doença em 2017. Em janeiro e fevereiro deste ano foram realizados 20 exames em cada mês, todos com resultados negativos. Já em março, 37 notificações, sendo três positivos, nove descartados e 25 ainda aguardam as análises. De abril, três notificações que ainda aguardam resultados de exames.

Prevenção

Cabe ressaltar que a população tem papel fundamental no combate ao Aedes Aegypti. O mosquito transmite dengue, chikungunya e o vírus zika.P or isso, a necessidade de eliminar os focos que sirvam para acumular água, pois eles servem como criadouros.

Proteção

Utilize telas em janelas e portas, use roupas compridas – calças e blusas – e, se vestir roupas que deixem áreas do corpo expostas, aplique repelente nessas áreas.

Fique, preferencialmente, em locais com telas de proteção, mosquiteiros ou outras barreiras disponíveis.

Cuidados

Caso observe o aparecimento de manchas vermelhas na pele, olhos avermelhados ou febre, busque um serviço de saúde para atendimento.

Não tome qualquer medicamento por conta própria.

Procure orientação sobre planejamento reprodutivo e os métodos contraceptivos nas Unidades Básicas de Saúde.

Informação

Utilize informações dos sites institucionais, como o do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais e municiais de saúde.

Se deseja engravidar: busque orientação com um profissional de saúde e tire todas as dúvidas para avaliar sua decisão.

Se não deseja engravidar: busque orientação médica sobre métodos contraceptivos.

O Aedes aegypti é um mosquito doméstico. Ele vive dentro de casa e perto do homem. Com hábitos diurnos, o mosquito se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. A reprodução acontece em água limpa e parada, a partir da postura de ovos pelas fêmeas. Os ovos são colocados e distribuídos por diversos criadouros.

Em menos de 15 minutos é possível fazer uma varredura em casa e acabar com os recipientes com água parada – ambiente propício para procriação do Aedes aegypti. Veja as principais orientações:

Cuidados dentro das casas e apartamentos

Tampe os tonéis e caixas d’água;

Mantenha as calhas sempre limpas;

Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

Mantenha lixeiras bem tampadas;

Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia;

Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais;

Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa.

Área externa de casas e condomínios

Cubra e realize manutenção periódica de áreas de piscinas e de hidromassagem;

Limpe ralos e canaletas externas;

Atenção com bromélia, babosa e outras plantas que podem acumular água;

Deixe lonas usadas para cobrir objetos bem esticadas, para evitar formação de poças d’água;

Verifique instalações de salão de festas, banheiros e copa.

Denuncie focos do Aedes aegypti

Quando o foco do mosquito é detectado e não pode ser eliminado pelos moradores, como em terrenos baldios ou lixo acumulado na rua, a Secretaria Municipal de Saúde de sua cidade deve ser acionada para remover os possíveis criadouros.