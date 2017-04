Polícia indicia ex-BBB por agressão

A polícia do Rio indiciou o médico Marcos Harter após investigação sobre o caso de agressão à estudante Emilly Araújo dentro da casa do Big Brother Brasil 17. A informação foi confirmada ontem (19) pela GloboNews. O médico foi indiciado por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.

Houve análise das imagens, das declarações prestadas e do teor do laudo pericial, que segundo a polícia não deixam dúvida quanto à autoria. Ainda de acordo com a investigação, foi constatado que as lesões da vítima se deram em razão das “ações intencionais do autor”.

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público.

Mais cedo, o ex-BBB Marcos Harter entrou com pedido de habeas corpus para suspender as investigações da Deam de Jacarepaguá. O cirurgião plástico alegou que a delegada Viviane da Costa não tem atribuição para presidir o inquérito e que a vítima, com quem teve um relacionamento no reality show, não representou contra ele. Emilly foi a campeã do Big Brother Brasil 17.

O juiz Marco Couto, da 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá, determinou que a delegada preste esclarecimentos sobre o caso em 72 horas. Só então ele decidirá sobre a concessão ou não da liminar.