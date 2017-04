Ponto de vista:

por Antonio Carlos de Camargo:-

Os votuporanguenses tiveram o ego massageado nesta semana com a divulgação do resultado do levantamento inédito realizado pelo Observatório das Metrópoles e coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que analisou todos os 5.565 municípios brasileiros. Votuporanga foi considerada a 10ª cidade do país com melhor Índice de Bem-Estar Urbano (Ibeu).

Critérios

O trabalho de avaliação teve ponto de apoio para avaliação o último Censo Demográfico, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo a única base de dados do país que permite abrangência nacional na escala do município. Aqui da região entraram no ranking dos 10 melhores quatro cidades: Santa Salete, Dirce Reis e Santana da Ponte Pensa, todas da microrregião de Jales. Além de Votuporanga, é claro.

Os menores

Observando-se a lista dos municípios ranqueados, percebe-se que cidades menores ocupam melhores posições no ranking. Há razões para isso e uma das que pesam bastante é que nos pequenos municípios, apesar da dificuldade de recursos, a proximidade da administração com os moradores é maior, tanto assim que serviços comunitários importantes são prestados com maior rapidez e eficiência, já que a demanda de procura é menor.

Pelas beiradas

Comentário ouvido no último final de semana lá no Senadinho: Humilde, de pouca conversa e nenhuma formação acadêmica, o vereador licenciado Gaspar assumiu a Secretaria de Obras sob o olhar torto de muita gente, inclusive do próprio estafe de governo.

Numa boa

Passados pouco mais de cem dias à frente da pasta, Gaspar, que na verdade se chama Gilmar Aurélio, está preenchendo seu espaço com elogios contemplando seu trabalho. É bom, sobretudo, seu relacionamento com os colegas vereadores, que se consideram muito bem atendidos em seus pleitos.

Em Dia

O vereador Fábio Marcondes, de Rio Preto, se prosperar os processos que o envolvem, não está sujeito apenas à perda de mandato por compra de votos. Pode também ir para a cadeia. A coisa está brava pra ele. *** Os políticos de Rio Preto cujos nomes estão na Lista de Fachin, Aloysio Nunes, Rodrigo Garcia e João Paulo Rillo, estão confiantes; garantem que se safam dessa. *** Dois secretários municipais participaram ontem do programa Clube Notícias, da Rádio Clube FM. Rolandinho Nogueira, da pasta de Desenvolvimento Econômico e Sílvia Stipp da pasta da Cultura. Falaram a respeito das atividades das suas secretarias.

Coisa & Tal

É uma oportunidade rara. Quem quiser conhecer de perto a atriz global Renata Sorrah pode gozar desse privilégio hoje à noite indo ao Teatro Municipal localizado no Centro de Convenções Nelson Camargo. A entrada é de graça, o espetáculo começa às 20h30, mas os ingressos serão entregues a partir das 1830. Quem chegar primeiro retira.

Entre aspas

Do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, ontem no programa Clube Notícias:

– Nosso interesse é proporcionar através do CTMO, melhor qualificação profissional aos nossos munícipes.

Hoje na história

NO DIA 20 DE ABRIL DE 1923 era inaugurada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, de Roquette Pinto, a primeira do país. Em 1969 morria o músico Ataulfo Alves. Em 1971 era lançada no Brasil a cerveja em lata, pela Skol. Em 1975 morria o cantor e humorista Castro Barbosa. Comemora-se hoje o Dia do Diplomata e do Disco.