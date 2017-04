3º AVA Fest começa hoje

MAÍRA PETRUZ

Começa hoje, no recinto da AVA (Associação Votuporanguense de Aeromodelismo) o 3º AVA Fest. Esse ano o evento contará com muitas novidades, como a vinda do maior aeromodelo do país e a presença VIP do campeão mundial do esporte, Jase Dussia.

Acompanhado dos pais, o jovem de apenas 17 anos, que é de Michigan, esteve ontem nos estúdios da Rádio Clube FM, onde falou sobre a satisfação em estar no país e participar do evento. Jase conta que começou a prática aos seis anos, por incentivo de seu pai, John Dussia Builders. Apesar de já ser interessado por aviação, na oportunidade, ele conheceu os modelos de aeromodelismo e acabou se apaixonando pelo hobby.

Jase ele elogiou os brasileiros e a forma com que foi recepcionado no país. Sobre o espaço onde será sediado o evento, ele também teceu uma série de elogios.

Questionado sobre a diferença que ele tem para com os outros pilotos, que o tornaram campeão, ele, tímido, afirmou que é difícil falar sobre esse ponto, mas que ele prático muito desde o início e também é abençoado com boas oportunidades, como a de vir ao Brasil e participar do evento votuporanguense.

“É uma experiência maravilhosa para nós sermos convidados para o país. Apreciamos muito a oportunidade”, disse. Seu pai, agradecido, também elogiou a forma com que o esporte cresceu no Brasil e comparou aos Estados Unidos. “É muito bom ver que esse hobby é forte no Brasil, assim como nos Estados Unidos”, elogiou ele.

Evento

Adriano Manzano, organizador do evento, explicou que estes são aviões acrobáticos, que fazem uma série de peripécias no ar. Os aviões são medidos em escala, com 35% do tamanho de um real. “O maior do Brasil, que também estará presente no evento, é 50% do tamanho do real. É uma potência grande, motor de 190 cilindradas”, contou.

A entrada é gratuita. No local terá praça de alimentação, além de lojas e camping.

Serviço

Local: Pista do Clube AVA – Rua Amâncio Waideman, 550 – 6º Distrito Industrial – Votuporanga/SP

Data: 21, 22 e 23 de abril

Horário: a partir das 9h

Entrada gratuita

LEG: Michele Bassini, Thelmo Rodrigues, Jase Dussia, Daniel Camargo, Casie Dussia (mãe), John Dussia Builders (pai), Adriano Manzano (organizador do evento), Matheus Camargo