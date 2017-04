Atuação contra o Cruzeiro vira exemplo no São Paulo para pegar o Corinthians

A eliminação do São Paulo para o Cruzeiro na Copa do Brasil não desanimou o time para enfrentar o Corinthians. Pelo contrário. A atuação na vitória por 2 a 1 não foi suficiente para classificar o Tricolor, mas serve de inspiração para tentar reverter a mesma desvantagem de 2 a 0, dessa vez contra o rival, domingo, na Arena, pela semifinal do Paulistão.

– Detalhe, a gente conseguiu uma boa vitória. Claro que queríamos a classificação, era importante, mas não veio. Sabemos da responsabilidade que temos domingo. Vamos trabalhar forte. Vai ser um jogo difícil, mas se jogarmos do mesmo jeito temos tudo para conseguir uma vitória. O Cruzeiro estava sem perder há um tempo em casa e conseguimos uma grande vitória. Poderíamos ter classificado. Nunca duvidei desse time. Nunca vou duvidar porque podemos chegar longe em qualquer competição. Mostramos isso hoje. Foi puro detalhe. Vamos sempre buscar o resultado – disse Gilberto, autor do segundo gol tricolor, em entrevista à “Espn Brasil”.

Novidade no time de Rogério Ceni por conta da suspensão de Thiago Mendes, Wesley falou em acreditar no trabalho feito pelo treinador.

– Estamos pensando positivo deste o término do jogo. Futebol muda muito rápido. A gente trabalha, confia principalmente no Rogério, que tem uma filosofia de trabalho muito interessante. Todo mundo muito feliz de ter essa oportunidade, de trabalhar e conhecer novos métodos. Estamos com disposição para buscar a qualquer custo. A postura foi a mesma do segundo tempo no Morumbi (contra o Corinthians). Entramos morosos no primeiro tempo, não apertamos a saída de bola. Mas tenho certeza que vai vir muita coisa boa em 2017 – afirmou Wesley.

Eliminado da Copa do Brasil, o Tricolor retornou para a capital paulista ontem. O elenco se reapresentou no CT da Barra Funda pela tarde e iniciou a preparação para o estadual.