Casa Abrigo comemora 20 anos

Entidade já atendeu mais de 22 mil pessoas desde a sua fundação; “Não somos albergue”, explica assistente social

Fernanda Ribeiro Ishikawa

A Comunidade Assistencial Irmãos Emaús, de Votuporanga, comemora 20 anos neste sábado. Fundada em 22 de abril de 1997, a entidade já realizou 22.144 atendimentos, em duas décadas de atuação.

Localizada na rua José Messias, 1880, no Jardim Nossa Senhora Aparecida (Zona Norte da cidade), a conhecida Casa Abrigo acolhe indivíduos sem teto, migrantes e moradores de rua, que em muitas vezes são alcoólatras e lutam para vencer o vicio.

De acordo com a assistente social da unidade, Amélia Marques Nunes (Amelinha), atualmente o número fixo de atendidos no abrigamento é de 30 adultos; na migração são 10. No local são oferecidas quatro refeições, vestuário, encaminhamento médico e odontológico, além de cuidados com a higiene. “Não somos albergue. Somos uma casa abrigo, ou seja, um local de acolhimento, de passagem”.

A entidade acolhe famílias (adultos e crianças) para migração; já o abrigamento abrange apenas homens de 18 a 60 anos. “Suprimos toda necessidade do indivíduo: estadia na casa, alimentação, pouso, banho, manutenção da saúde, sem contar que promovemos a cidadania, com apoio para resgate de valores e autoestima, através da espiritualidade”.

Na migração, é oferecida a pernoite completa (que contempla roupas, banho, alimento, pouso, café da manhã e auxílio com a passagem ao próximo município ou à cidade de origem). “A passagem é obtida em parceria com a prefeitura”.

Amelinha, que começou como voluntária na casa, conta impressionada a quantidade de atendimentos oferecidos pela instituição. “Para 20 anos de fundação, é uma média de mais de mil casos por ano”.

Na Casa Abrigo, os atendidos podem auxiliar no projeto de horticultura, na cozinha, limpeza, jardinagem. “Dependendo da qualificação do indivíduo, ele se encaixa em alguma função. Por exemplo, se estamos precisando de reparo predial, como eletricista e pedreiro, eles contribuem”.

Estrutura

O atual presidente da casa é João César Guerche, que está no segundo mandato consecutivo que termina este ano. As atividades são desenvolvidas por seis funcionários e cerca de 40 voluntários, que são ligados à comunidade católica das diversas paróquias do município e grupos religiosos que oferecem apoio espiritual. Oito destas pessoas auxiliam no jantar dos atendidos duas vezes na semana.

Os recursos são arrecadados por meio de repasses municipais e estaduais, no entanto, a maior fonte de renda é com arrecadações, venda interna e externa, doações de contribuintes e uma parcela social da igreja.

A casa é administrada por uma diretoria de membros da comunidade católica e conta com o padre Gilmar Margotto como dirigente espiritual. “Mas aceitamos ajuda de qualquer denominação religiosa”.

Estrutura

A Comunidade Assistencial Irmãos Emaús está instalada em 3,7 mil metros quadrados, sendo 2 mil metros quadrados apenas para a horta. No prédio constam 10 quartos, com alas masculinas e quartos femininos, salas com TV e três leitos em cada. Há também salas para a diretoria, reunião, TV, funcionários noturnos, assistente social, setor administrativo, cozinha, despensa, rouparia, refeitório, capela e barracão.

Moradores de rua

Conforme já divulgado pelo Diário, aumentou o número de moradores de rua em Votuporanga. A quantidade refletiu nos atendimentos da Casa Abrigo. “O problema é que temos limite de vagas. Não temos condições de atender a todos”.

Segundo ela, o motivo principal é a dependência química e alcoólica. “Na origem da casa, miramos dependentes do álcool. Hoje, o crack é predominante. Como o indivíduo se torna dependente, ocorre a destituição familiar”.

O objetivo, de acordo com a assistente social, é reinserir o indivíduo na sociedade. “Nosso trabalho é inseri-lo no meio social, na família, ou seja, a reintegração como um todo, abrangendo o retorno à Igreja, ao mercado de trabalho. Focamos na recuperação da autoestima, em reuniões técnicas. Muitos estão aqui e nem sabem por quê. Depois disso, que passam por um processo de aceitação, enxergam a casa como porta de resgate para a vida”, orgulha-se.