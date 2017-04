Constante, volante confia em permanência do Votuporanguense

Na classificação, o time de Votuporanga aparece na 13ª colocação, com 23 pontos ganhos

O Votuporanguense faz um jogo de suma importância no próximo domingo, às 16h, quando enfrenta o Bragantino pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, no estádio Nabi Abi Chedid. Para permanecer na divisão, o CAV precisa vencer para não depender de ninguém.

Já o Braga busca os três pontos e ainda sonho com uma possível vaga no quadrangular final. Na classificação, o representante de Votuporanga aparece na 13ª colocação, com 23 pontos ganhos. Já o time comandado por Alberto Félix, é o quinto colocado com 29 pontos e, está a um ponto do G4, que pertence ao Guarani.

Um dos principais jogadores da Alvinegra, o volante Xaves que jogou todas as partida e, levando apenas dois cartões amarelos está bastante confiante na permanência do clube na A2.

“Realmente, vai ser um jogo como se fosse uma decisão. Ainda bem que depende somente de nós. O campeonato é uma competição dificilima e, não bastasse erramos. Não adianta lamentar os erros do passado e sim buscar o resultado. Temos amplas condições para isso e um grupo de atletas muito bom. Sinceramente, vamos permanecer onde estamos”, disse o atleta votuporanguense.