Dicas de livros para você se tornar um cheff profissional

1- Livro de gastronomia Le Cordon Bleu todas as técnicas culinárias

Esse livro de gastronomia é perfeito para quem está aprendendo a cozinhar e quer se aprofundar em técnicas mais elaboradas, ele conta com aproximadamente 800 segredos e técnicas de cozinha. Para quem não conhece a Le Cordon Bleu é uma escola culinária na França que é considerada a mais famosa do mundo, lá se formam os melhores chefs de cozinha do mundo.

2- Livro Chef Profissional

Em nossa lista de livros de gastronomia não poderia faltar o livro Chef Profissional. Ele é uma verdadeira bíblia da culinária, ideal para quem quer aprender técnicas novas e profissionais. Chef Profissional foi criado pelo instituto Americano de culinária, e conta com uma gama de assuntos diversificados.

3- A arte culinária de Julia Child

O livro de gastronomia de Julia Child é excepcional, para quem não conhece Julia Child é a responsável por introduzir a maravilhosa culinária francesa nos Estados Unidos. O livro é repleto de técnicas desenvolvidas por Julia Child para resolver problemas de cozinha antigos com utensílios de cozinha tradicionais.