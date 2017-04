Executivo: Projeto permitirá criação de galinhas em quintais

Para vereador Meidão, medida deve diminuir a população de escorpiões; terreno deve ser mantido limpo. O não cumprimento da lei gera multa

Fernanda Ribeiro Ishikawa

Um projeto de lei de autoria do Poder Executivo passará a permitir a criação de galinhas em imóveis residenciais de Votuporanga. A prática, defendida pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso há tempos, foi proibida por infringir o Código Sanitário Estadual, disposto pelo item I do artigo 14 da lei 10.083/98 – SP e artigo 538 do decreto 12.342/78 – SP.

A polêmica divida opiniões. Enquanto uns defendiam a manutenção das aves dentro da cidade para conter o avanço dos escorpiões, a Vigilância Sanitária, órgão da Secretaria Municipal de Saúde, chamava atenção para a relação direta entre criação de animais em área urbana e o desenvolvimento de doenças, como a leishmaniose, causada por um protozoário e transmitida por um inseto conhecido como mosquito-palha.

Várias discussões encabeçadas por Meidão surgiram sobre o assunto, e a SMS era irredutível quanto à criação de galinhas, argumentando que a prática aumentaria a transmissão da doença. “Estudos revelam que o risco de contrair leishmaniose é de até quatro vezes maior em casas com criações dessas aves. A presença de galinhas possibilita um aumento do número dos mosquitos porque o sangue delas funciona como fonte de alimento para esses insetos e, além disso, a matéria orgânica de galinheiros é um terreno propício para que os mosquitos depositem seus ovos”, justificou a pasta, à época.

Entretanto, tais argumentos não convenceram Meidão, que não desistiu de conseguir um meio legal para a criação de aves em Votuporanga. “Eu luto para que os munícipes consigam aval para criar galinhas há cerca de seis anos. Estou satisfeito que o prefeito João Dado tenha se sensibilizado com a causa e elaborado o projeto que permite a prática. Esperamos o apoio de todos os vereadores, pois temos plena convicção que as normas especificadas em lei serão cumpridas e que a população de escorpiões diminuirá radicalmente”.

Meidão destaca a participação decisiva do líder de governo na Câmara, vereador Hery Kattwinkel, que intermediou o debate entre Legislativo e Executivo. “Ele teve um papel muito importante nesta discussão”.

Conforme consta do projeto de lei que deve ser votado pela Câmara em caráter de urgência, “fica permitida e autorizada a criação, desde que soltas, nas áreas de terreno das habitações urbanas localizadas no perímetro urbano do município, de até três exemplares de galinha caipira, galinha de granja ou galinha-da-angola”.

A permissão abrange ainda “cinco pintainhos com idade de um dia a 40 dias de nascimento” e a substituição de um exemplar de galinha por um galo. A instalação de galinheiros fica proibida.

Regras

Meidão e Hery deixam bem claro que o projeto estabelece normas que deverão ser cumpridas. O “terreno deve ser mantido em perfeitas condições de limpeza para não se tornar foco de proliferação de mosquitos, insetos, aracnídeos e outras pragas”. Além disso, fica proibido criar uma quantidade acima do permitido na lei.

As aves não poderão ficar dentro da casa e os proprietários deverão ficar atentos quanto à poluição sonora causada pelo ruído das galinhas e galos.

As penalidades para cada descumprimento varia de apreensão dos animais e multa de 20 a 50 UFMs por ave excedente à proibição da criação de galinhas no imóvel por três anos.

“Identificada pelo proprietário possível doença na criação, o mesmo deverá comunicar em caráter obrigatório a Vigilância Sanitária”, diz o projeto.

Multas

Segundo o documento, “ficam canceladas de ofício todas as notificações emitidas no período de 01 de janeiro de 2017 até a data de entrada em vigor desta lei, contra proprietários de imóveis localizados no perímetro urbano do município pela criação de galinha”.

O Executivo ainda concederá “prazo improrrogável de 45 dias para que todos os proprietários de imóveis onde ocorram criações de galinhas promovam a adequação ao disposto nesta lei”.

Na justificativa do projeto, o prefeito ressalta que, “como é de conhecimento público, as galinhas são os mais eficazes predadores dos escorpiões, que infestam a cidade e tanta insegurança e graves acidentes têm causado à população”.

“Com a população interessada atuando com responsabilidade, temos convicção que bons frutos colheremos com a radical diminuição da população de escorpiões”.