Raí volta ao São Paulo FC

Convidado pelo Presidente Leco, Raí será membro do Conselho de Administração do São Paulo Futebol Clube. Este órgão foi criado a partir do novo Estatuto Social do São Paulo FC, documento aprovado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo e por 84% dos associados, em dezembro de 2016. O Conselho de Administração será implementado agora, a partir da eleição que deu início ao primeiro mandato sob o regimento do novo Estatuto.

O Conselho de Administração tem papel estratégico e será o núcleo da gestão do novo São Paulo FC. Entre outras competências, cabe ao órgão fiscalizar todas as diretorias executivas, assim como examinar documentos e contratos e solicitar informações de qualquer negociação que esteja em curso.

“Estou feliz e honrado com o convite, para compor este colegiado importante e estratégico neste novo momento do São Paulo FC”, disse o ex-jogador.