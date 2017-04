Rodovia: Operação “Tiradentes 2017” já começou

Mais de 170 mil veículos devem passar pela região durante o feriado prologado. A Operação “Tiradentes 2017” começou ontem (20) e segue até o domingo (23). O policiamento está reforçado no período tanto no sentido interior quanto o litoral do Estado de São Paulo.

Conforme informações do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária que engloba Catanduva e outras seis cidades da região, a fluidez no trânsito será garantida por operações específicas em conjunto com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e as Concessionárias.

A fiscalização terá como prioridade as infrações como o uso indevido do acostamento, ultrapassagem em locais proibidos pela sinalização entre outros que além de gerar risco de acidentes, prejudicam a fluidez do trânsito.

O motorista flagrado dirigindo sob a influência de álcool será penalizado com multa de R$ 2.934,70, além da retenção do veículo, suspensão do direito de dirigir por doze meses, além de responder criminalmente pela conduta, dependendo das circunstâncias com pena de detenção de seis meses a três anos.

Por conta do feriado prolongado, as rodovias terão um aumento médio de 30% no movimento, sendo que em alguns casos pode ser visto aumento de 100%. A recomendação é de que os motoristas evitem as rodovias amanhã (21) das 6 horas até às 13 horas pode haver pico e congestionamentos. No domingo (23) das 12 horas até a meia-noite é recomendável evitar a rodovia.

O Policiamento Rodoviário permanecerá em regime especial de trabalho, com redução de folgas e emprego do efetivo administrativo em apoio, atuando nas rodovias do Estado, potencializando a ação ostensiva.