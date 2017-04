Saúde: Prefeitura vai destinar R$ 1,8 mi para Santa Casa

A Santa Casa e a Prefeitura de Votuporanga assinaram ontem (20/4) termo de fomento para repasse de recursos para o Hospital na ordem de R$ 1,8 milhão. O dinheiro será dividido em 10 vezes, sendo que duas parcelas serão pagas na próxima semana.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou que esta semana foi de conquistas para o Hospital. “No domingo, completamos 67 anos e, na terça-feira, anunciamos com a Prefeitura a Unidade de Coleta de Sangue no Mini-Hospital do Pozzobon, uma promessa do prefeito para evitar que os moradores viajem para outras cidades para doar sangue. Hoje (quinta-feira), Dado aumentou a subvenção, que de R$ 1,5 milhão foi para R$ 1,8 milhão anual, verba que irá nos ajudar muito no custeio”, afirmou.

Ele agradeceu o apoio da Câmara Municipal em aprovar a lei e ao Poder Executivo. “São iniciativas que fazem nosso Hospital excelência em saúde e que, mesmo com dificuldade financeira, recebe uma carga de amor à Instituição”, complementou.

O prefeito João Dado enfatizou a parceria com Hospital, relembrando que seu avô, João Gonçalves Leite foi o primeiro provedor da Instituição. Ele agradeceu todo secretariado e vereadores em apoiar o aumento do repasse mensal. “Temos projetos para o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) se transformar em cirúrgico. Queremos utilizar o terreno de nove mil metros onde funciona a Delegacia Seccional, transferindo o órgão para uma área do Departamento de Estradas de Rodagem (DER)”, disse.

O deputado estadual Carlão Pignatari destacou a luta da Instituição em manter os atendimentos. “O Estado passa subsídio, mas a responsabilidade é do Governo Federal, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O Governo Estadual não está conseguindo honrar os compromissos e houve redução de 5% no orçamento dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs). Por isso, há necessidade de aumentar o repasse municipal para ajudar a Instituição”, disse.

Ele afirmou que a Santa Casa faz um ótimo serviço. “Sessenta por cento dos atendimentos são de pacientes para Votuporanga e 40% são de 52 cidades. Temos que agradecer a todos os colaboradores, médicos pelo trabalho excepcional, salvando vidas e realizando um bom atendimento”, complementou.

O presidente do Poder Legislativo, Osmair Ferrari, colocou a Câmara à disposição. “Desde a época do então prefeito Carlão Pignatari, aprovamos os projetos de lei por unanimidade, sabendo que o dinheiro repassado ao Hospital é investido com transparência e qualidade”, falou.

Representando os colaboradores do complexo, o vereador Daniel David agradeceu a subvenção da Prefeitura. “Temos caminhado junto e acompanhado todo o trabalho da diretoria em manter um Hospital de qualidade. Sabemos a necessidade do repasse e, para nós colaboradores, é uma alegria recebe-lo. Se trabalhamos no Hospital, é porque amamos”, disse.