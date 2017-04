Tiro de Guerra: Prefeitura estuda projeto “Soldado Mirim”

MAÍRA PETRUZ:-

Na última quarta-feira, em todo o Brasil, foi o comemorado o Dia do Exército. Em Votuporanga, o Tiro de Guerra realizou, oficialmente, a posse do prefeito João Dado como diretor 02-088, comandada pelo sargento Heroíto Gomes, chefe de instrução.

Na oportunidade, o Dado aproveitou para falar sobre um projeto que está sendo elaborado pela administração municipal, em parceria com o Tiro de Guerra, voltado a crianças e adolescentes. Intitulado “Soldado Mirim”, a ideia será incorporada também pelo Fundo Social de Solidariedade, comandado pela primeira-dama e presidente do órgão, Mônica Pesciotto de Carvalho.

A base do projeto abrange crianças e jovens, de 10 a 14 anos, em diversas atividades junto com Tiro de Guerra. “Lá eles terão aulas de civismo, cidadania, aprenderão sobre solidariedade, parceria, respeito e disciplina. Através desse aprendizado, ao invés do jovem permanecer na rua, em caminhos que não são os mais recomendáveis, ele vai estar junto com a instituição, junto com a prefeitura, aprendendo o que é melhor para ser um bom cidadão, cumpridor das leis e da ordem do país”, contou.

Atualmente, o projeto está sendo formatado de maneira cautelosa para que, segundo Dado, seja um modelo para toda a região.