“Vamos morrer afogados”, diz presidente de sindicato

MAÍRA PETRUZ:-

Na próxima quinta-feira, uma grande união entre sindicatos, entidades e até a diocese votuporanguense, sairá às ruas em uma manifestação contra as reformas previdenciária e trabalhista. Conforme já havia sido noticiado na edição de ontem, o movimento denominado União Sindical de Votuporanga já havia ganhado força com a adesão da OAB e do Conselho de Pastores, agora, ganha apoio “divino”.

Depois do Papa Francisco enviar uma carta ao governo brasileiro afirmando que não viria ao país e pedindo mais atenção aos pobres, a diocese do município, representada pelo bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas, também aderiu ao movimento. A passeata acontece na próxima quinta-feira, 28 de abril, a partir das 8h, com concentração na Praça São Bento.

A presidente do Sincomerciários, Lia Marques, deu um depoimento emocionado à reportagem, onde afirma que as reformas propostas pelo governo irão escravizar os trabalhadores. “As pessoas não têm noção da gravidade […] É para atingir o pobre”, afirmou ela.

Para a sindicalista, dentre as mudanças propostas, as que mais causam preocupação são as de parcelamento férias, do 13º salário e a não obrigatoriedade da rescisão de contrato pelo sindicato, que agora será feita na própria empresa. “O que vai acontecer? Vai aumentar o número de ações trabalhistas, mas a justiça do trabalho não vai dar conta”, argumentou.

Lia lamenta o fato de que, para ela, o país já é extremamente complicado e que, para conseguir seus direitos, o trabalhador tem que viver à base de luta. “Vem aí um presidente e fala ‘vou rasgar a CLT’. Com o regime da CLT você vê trabalho escravo no Brasil, imagina com esse regime. É gravíssimo. Vai ser um desserviço aqui no Brasil”, disse a presidente.

Ela também faz questão de chamar atenção para o fato de que a Greve Geral é totalmente apartidária, tendo como principal pleito a proteção dos direitos da classe trabalhadora. “Sozinha nós não chegamos a lugar nenhum. Se a pessoa não sair da zona de conforto dela hoje e não lutar, nós vamos morrer afogados, vamos ficar sem direito. Sindicato está fazendo a sua parte. A reforma é um golpe”.

Greve Geral

Em Votuporanga, ao invés da greve, os sindicatos optaram por aderir à mobilização com uma manifestação. O grupo formado para unir forças contra as mudanças nas leis trabalhistas e previdenciárias, propostas pelo governo atual, começou a tomar forma no começo de abril com a primeira reunião, organizada pelo Sincomerciários de Votuporanga, onde estiveram presentes líderes de 10 sindicatos da cidade e região. Na oportunidade, foram delegadas funções organizacionais para cada representante de classe e definidas regras básicas do manifesto.

No segundo encontro, realizado na quarta-feira, apenas os últimos detalhes foram acertados, tais como: aprovação do material informativo a ser distribuído durante a passeata, uniformes, horário da concentração e contratação de mídia volante (carro de som). Além disso, foram instituídas duas comissões: de finanças e de imprensa.

Durante palavra aberta, representantes de cada sindicato reforçaram a importância da informação e da disseminação da mesma, já que todo cidadão, de uma maneira ou de outra será atingido por essas mudanças que em nada fomentam a geração de novos empregos e sim, precarizam as atuais leis trabalhistas. Além disso, enfatizaram que se trata de uma manifestação pacífica e apartidária, com único e exclusivo objetivo de deixar claro aos governantes que os trabalhadores não estão contentes com a iminente perda de direitos adquiridos à sua revelia.

Serviço

Passeata

Data: 28/04

Hora: 8h (Concentração)

Percurso: Praça São Bento – Rua Amazonas