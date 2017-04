A morte do senhor miojo

Por Olga Balbo Ferreira Fontes:-

Os teens perderam um herói. Momofuku Ando, criador do Miojo, morreu no dia 5 de janeiro de 2007, em Osaka (Japão), vítima de um ataque cardíaco, aos 96 anos. No mundo inteiro, os fãs do macarrão instantâneo lamentaram a morte do mestre.

No MySpace, um garoto de 17 anos de Nevada (EUA) criou a comunidade “Descanse em Paz Momofuku Ando”. “É a coisa mais trágica que já aconteceu. Sério, esse cara é o verdadeiro herói americano… ainda que seja japonês…”, diz Stephen, criador da comunidade, no texto de apresentação. “Uma terrível perda para a humanidade”, “um gênio”, “Prêmio Nobel para Momofuku”. Com esses comentários, os internautas brasileiros homenagearam o empresário na antiga comunidade Sr. Momofuku Ando, do Orkut, que já contava com 2.145 membros.

Fundador da Nissin, empresa que produz e exporta a iguaria para o mundo todo até hoje, Ando criou o Miojo em 1958, quando tinha 48 anos. O produto chegou em 1965 ao Brasil, onde curiosamente ganhou o nome de Miojo. A Nissin brasileira não soube explicar por que somente aqui o macarrão foi chamado assim. Em 1971, o sr. Momofuku elevou sua magnífica invenção para um novo patamar: criou o Cup Noodle, no qual a água fervente é jogada diretamente no copo-embalagem, facilitando assim a vida de bilhões de pessoas. Bilhões mesmo!

Segundo a Nissin, são consumidos 80 bilhões de pacotes por ano no mundo. A conta é impressionante: dá 13 pacotes para cada um dos 6 bilhões de habitantes da Terra! Como se não bastasse, a consagração cósmica veio em 2005, quando o astronauta japonês Soichi Noguchi levou para o espaço, a bordo da nave Discovery, um miojo desenvolvido especialmente para essa ocasião, o Space Ram. Se você é da turma do “que nojo” e acha que o macarrão instantâneo não passa de uma gororoba, saiba que, segundo uma pesquisa realizada no Japão o produto foi considerado a invenção japonesa mais importante do século 20, na frente do karaokê. Preferências gastronômicas à parte, o fato é que o Miojo é um belo “quebra-galho” quando estamos com pouco tempo disponível. Basta jogar na água junto do tempero e, em três minutos, a refeição está pronta. Mas há também quem prefira incrementar o prato. A praticidade do preparo se deve ao fato de o macarrão ser pré-cozido e frito, por isso fica pronto tão rápido. Mas é justamente aí que mora o perigo. “O Miojo é muito rico em gordura, e o tempero, por sua vez, tem muito sódio, que em quantidades elevadas pode ser prejudicial à saúde”, alerta a nutricionista Anita Sachs, professora da Unifesp. Portanto, é bom não abusar!

Algumas idéias para o preparo do Miojo.

Com sorvete: Pegue um copo de leite e misture um achocolatado. Coloque para ferver. Jogue o miojo para cozinhar junto. Sirva num prato fundo. Coloque sorvete por cima e polvilhe com um pouco de açúcar.

Com maionese: Com a iguaria já cozida e ainda quente, adicione maionese. Misture bem. Tasque parmesão ralado. Vire até ficar uma massaroca e está pronto!

Com salsicha, ovo, queijo, etc.: Coloque salsicha cortada para ferver com a água, o macarrão e o tempero de galinha. Quebre um ovo dentro e deixe a água ferver até ficar uma espuminha. Escorra a água, coloque queijo prato por dentro do macarrão e margarina por cima.

Com leite condensado: Cozinhe a pasta sem o tempero. Coloque leite condensado a gosto e ataque.

Sanduiche: Faça o miojo normal e escorra. Abra um pão francês, jogue lá dentro e coma!

Olga Balbo Ferreira Fontes

é educadora olga_balbo@hotmail.com