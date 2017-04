Capotamento deixa um morto e um ferido

A tragédia aconteceu por volta de 23h. Neris, que estaria sem cinto de segurança, morreu no local. Ele era passageiro do automóvel, conduzido por um amigo, de 33 anos, que também foi arremessado para fora, sendo socorrido em estado grave para a Santa Casa do município, com traumatismo craniano.

GUARD RAIL

Não se sabe o que provocou o capotamento. De acordo com a polícia, o veículo, com placas de Andradina, teria perdido o controle, batido no guard rail e capotado. O motor teve um princípio de incêndio. A cabeça de Neris foi esmagada.

Segundo familiares, ele e o amigo passaram o dia em uma festa em Castilho, no bairro Leão 1, e retornavam para casa, em Andradina, quando houve a tragédia. O homem de 33 anos está na UTI da Santa Casa. (Colaborou José Marcos Taveira)